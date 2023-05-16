От этих правил поведения советских женщин сегодня волосы встанут дыбом

Советское время диктовало свои правила поведения для женщин. Сегодня многие из этих требований покажутся нелепыми, но в ту эпоху каждая гражданка старалась им во всем соответствовать.

Так, женщины были заняты 24 на 7. На их плечи возлагали обязанности по дому, по воспитанию детей, а также не стоило забывать и о работе. Декрет длился три-четыре месяца, после чего женщина приступала к труду.

А вот домохозяйки не приветствовались в советском обществе. К ним относились настороженно и считали такой образ жизни пережитком прошлого. Журналы той эпохи писали, что дамы обязаны трудиться и на работе, и дома. Ежедневный непрекращающийся женский труд считался нормой. Гражданки лезли из кожи вон, чтобы соответствовать правилам.

Самое интересное, что от мужчин такого не требовали. Дамы даже не думали просить супругов помочь им по дому после работы, ведь уборка, глажка и готовка считались только женской обязанностью. Мужчинам заниматься всем этим было стыдно, поэтому по вечерам они отдыхали без зазрения совести.

К счастью, современный мир предлагает несколько вариантов построения семьи. Женщина может быть домохозяйкой, делить обязанности вместе с мужем или быть главным добытчиком в семье. Сегодня суровые обязательные требования для дам уже уходят в прошлое.