От этих отвратительных привычек французов волосы встанут дыбом: у нас до такого никто не опускается

Жизнь в Париже лишь на первый взгляд кажется волшебной сказкой. Оказавшись во Франции, многие россияне приходят в ужас от поведения и привычек местных жителей.

Дело касается гигиены, с которой французы явно не дружат. В этой стране искренне верят, что если на руках не видно грязи, значит, они чистые. Даже возвращаясь домой с улицы, руки никто не моет.

Для продавцов на рынке здесь обычное дело предложить покупателю попробовать на вкус немытый овощ или фрукт. А в булочной берут деньги голыми руками и тут же ими нарезают хлеб, позабыв о бактериях и микробах.

В дамском туалете француженки смело ставят свои сумки прямо на пол, а, пакуя чемоданы, легко кладут обувь рядом с другой одеждой, не используя отдельных пакетов. Меж тем в России такое поведение кажется дикостью, и вряд ли когда-либо подобная нечистоплотность станет для россиян нормой.