От этих красавиц мужчины готовы бежать на первом свидании: выбор россиян вас удивит

Сегодня соцсети устанавливают свои стандарты красоты. Девушки с роскошными формами, гибким телом, шоколадным загаром и пухлыми губами считаются идеалом. Однако с этим утверждением согласны не все российские мужчины.

Так, представители сильного пола не считают балерину Анастасию Волочкову красивой женщиной. Дело не только в ее вопиющих выходках, а в самом образе. По мнению мужчин, в Волочковой нет никакой «изюминки» и загадки, а ее откровенность только отпугивает.

Ким Кардашьян тоже, по их словам, далеко не идеал. Ее непропорциональная фигура выглядит странно, и любоваться такими формами невозможно.

Звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер тоже не восхищает сильный пол. Один из пользователей Сети отметил, что ее снимки в купальниках — сплошной стыд. По его мнению, дряблые руки, обвисшую грудь и морщинистые колени надо скрывать.

Ведущая Юлия Барановская хоть и является звездой соцсетей, но ее образ по нраву далеко не всем. Парням не нравится ее идеальность, за которой они видят скучную натуру. Слова мужчин приводит издание Wday.