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Киноафиша Статьи От этих красавиц мужчины готовы бежать на первом свидании: выбор россиян вас удивит

От этих красавиц мужчины готовы бежать на первом свидании: выбор россиян вас удивит

19 марта 2023 18:30
От этих красавиц мужчины готовы бежать на первом свидании: выбор россиян вас удивит

Не согласны с мнением большинства.

Сегодня соцсети устанавливают свои стандарты красоты. Девушки с роскошными формами, гибким телом, шоколадным загаром и пухлыми губами считаются идеалом. Однако с этим утверждением согласны не все российские мужчины.

Так, представители сильного пола не считают балерину Анастасию Волочкову красивой женщиной. Дело не только в ее вопиющих выходках, а в самом образе. По мнению мужчин, в Волочковой нет никакой «изюминки» и загадки, а ее откровенность только отпугивает.

Ким Кардашьян тоже, по их словам, далеко не идеал. Ее непропорциональная фигура выглядит странно, и любоваться такими формами невозможно.

Звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер тоже не восхищает сильный пол. Один из пользователей Сети отметил, что ее снимки в купальниках — сплошной стыд. По его мнению, дряблые руки, обвисшую грудь и морщинистые колени надо скрывать.

Ведущая Юлия Барановская хоть и является звездой соцсетей, но ее образ по нраву далеко не всем. Парням не нравится ее идеальность, за которой они видят скучную натуру. Слова мужчин приводит издание Wday. От этих красавиц мужчины готовы бежать на первом свидании: выбор россиян вас удивит

Фото: Кадр из сериала «Полицейский с Рублёвки», Global Look Press
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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