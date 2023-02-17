От этих кинопроб мурашки по коже: ни одна звезда СССР не согласилась на такое унижение

Сергей Проханов блестяще воплотил Кешу Четвергова в фильме «Усатый нянь». Прежде чем получить эту роль, актеру пришлось пройти через весьма непростое испытание, о котором другие его коллеги вспоминают с неподдельным ужасом.

Главный герой ленты должен был не только петь и играть на гитаре, но и ладить с маленькими детьми. И если найти актера с музыкальным талантом было нетрудно, то вот со вторым у режиссера Владимира Грамматикова возникли большие проблемы.

Кинодел отобрал для съемок ленты 18 детишек, которых называл настоящими «бармалейчиками». Кастинг же на роль усатого няня заключался в том, что актеру нужно было найти контакт с маленькими артистами, которым режиссер разрешил делать со своей «жертвой» все что угодно. И они делали, поэтому от этих кинопроб у желающих воплотить главного героя шли мурашки по коже.

И лишь Проханов воспринял происходящее не как унижение — рядом с детьми он чувствовал себя словно рыба в воде. Увидев, как актер умело справляется с юными разбойниками, режиссер, недолго думая, утвердил его на роль. «Я увидел то, что искал: влюбленные глаза детей, которые смотрели на него!» — вспоминал позднее постановщик.