От этих имен отказывались на Руси: сейчас популярны в России и мире

В последнее время россияне стремятся подобрать необычное имя для родившегося малыша. Некоторые из мам и пап прибегают к исконно русским традициям и ищут варианты, популярные в прошлом. Но не все из них знают, как на самом деле славяне относились к таким именам. Например, от некоторых из них родители на Руси принципиально отказывались.

В основном это было связано с происхождением имен. Например, Ольга имела нехристианские истоки. Этот вариант стал популярным только благодаря княгине, однако сама она при крещении была названа Еленой.

А вот Олег и Игорь своими корнями уходили к Скандинавии, поэтому не стоит считать эти имена исконно русскими. Закрепились они в качестве распространенных вариантов для мальчиков только благодаря подвигам тезок-князей, в честь которых детей и начали называть.

Однако чаще славяне чтили свои корни и выбирали совсем другие имена, которые передавались через поколения. Среди самых популярных были Богдан, Добрыня, Румяна и Лада.