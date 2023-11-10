От этих имен на Руси отказывались аристократы: считались «холопскими», а теперь популярны

Сегодня их носят и политики, и дворники.

В Российской империи было сословное общество. Каждая значимая социальная группа имела свои традиции и правила. Установленные нормы касались в том числе и имен. Дворянку не могли назвать так же, как и крестьянку. Лишь после Октябрьской революции родители получили возможность называть детей так, как они хотят.

В XIX веке было принято выбирать имена, исходя из святцев. В отличие от аристократов, простые люди не подражали царям и героям, выбирая менее значимых святых. Мальчиков чаще всего называли так: Богдан, Потап, Никита, Егор, Тимофей, Савелий, Кузьма, Осип, Игнат, Архип, Вадим, Фрол и др.

Для крестьянок выбор был и того меньше. Популярностью пользовались имена Марфа, Евдокия, Матрена, Ефросинья, Фекла, Акулина. Также девочек называли и вполне распространенными сегодня именами: Дарья, Анфиса, Татьяна.