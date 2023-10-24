От этих имен давно отказались в России: зря, ведь они самые денежные

Судьбу человека определяют не только его решения и выбор, но и имя. Оно, как уверены эксперты, несет в себе заряд энергии, благодаря которому легко можно узнать, ждет ли человека счастливая жизнь или череда трагедий. А в некоторых случаях имя может рассказать, светит ли его обладателю финансовое благополучие.

Как считают эксперты, финансовое благополучие ждет Роз, Виолетт, Есений, Злат и Аид. Обладательницы этих редких имен обладают целеустремленностью, деловой жилкой и сообразительностью, которая помогает им добиваться успеха.

Среди мужских имен к таким относятся Эрик, Филипп, Камиль, Артемий и Роберт. Именно они быстрее всех добиваются успеха, не останавливаются на достигнутом и чаще других оказываются в рейтингах миллионеров.

При этом эксперты отмечают, что одного лишь удачного имени недостаточно для финансового благополучия. Трудолюбие, находчивость и любовь к своему делу также являются обязательными атрибутами успеха.