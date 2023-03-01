От этих цитат Раневской про одиночество сердце разрывается: вот как она себя описывала

Великая во всем, она так и не смогла обрести счастье.

В середине 1910-х молодая Фаина Фельдман влюбленно смотрит на фото артиста Качалова, чем гневит отца. Бросив все, 19-летняя еврейка сбегает в Москву, чтобы стать великой актрисой. Так начинается биографический сериал о Фаине Раневской — самой известной женщине в кино, ставшей кумиром миллионов еще при жизни.

Создатели байопика «Раневская» не хотели снимать документальный фильм, а потому от исторических событий в жизни всеми любимой артистки решили отойти. Но есть там и правдивый мотив, превращающийся по ходу сериала в сквозной — это одиночество. «Спутник славы», — так его называла сама Фаина Георгиевна.

По слухам, замуж она так и не вышла из-за полученной в молодости травмы. Ей нравился актер из ее труппы, как-то он пригласил ее в гости, а когда она пришла, то увидела его в компании другой женщины. Раневскую попросили «погулять».

Показы фильмов с ее участием собирали всех звезд. «Мечту» смотрели Чаплин, Пикфорд, Драйзер и Поль Робсон. Президент США Рузвельт называл ее блестящей трагической актрисой, а Брежнев — «Мулей-не-нервируй-меня». Эти слова генсек произнес, вручая ей орден Ленина. Награды, к слову, она называла похоронными причиндалами.

Будучи всемирно известной, Раневская сравнивала себя со старой пальмой на вокзале — никому не нужна, а выбросить жалко. А свой творческий путь она называла плаванием в унитазе стилем баттерфляй. Оригинально, как и все, что она делала.