От эротики до эзотерики: Sci-Fi с обнаженкой и Леоновым стал пророческим – в СССР «кромсала» цензура, в России полюбили

В 1983 году на «Ленфильме» снимали кино, от которого у цензоров волосы встали дыбом. «Уникум» Виталия Мельникова – история про программиста Костю Шапошникова, чьи сны вдруг начали сниться всему институту. Так жизнь НИИ превратилась в фантасмагорию.

Первое, что видели зрители в «Уникуме» – сцены, невозможные для советского кино начала 80-х.

Три сотрудницы являются во сне главному герою в нижнем белье. Звучит слово «стриптиз». Кто-то из героев мечтает уехать за границу, а милиция во время футбольного матча уводит вратаря прямо с поля. И все это подано как норма жизни.

Евгений Леонов играет директора НИИ, который при удобном случае увольняет героя, отказавшегося наживаться на таланте. Иннокентий Смоктуновский – психиатра, относящегося к работе настолько формально, что это становится страшнее любого диагноза.

Ну а Галина Волчек стала той самой активисткой, которая во сне героя выделывает па.

Судьба у фильма была тяжелая, ведь название меняли четыре раза: «Снюсь» забраковали, «Баиньки» посчитали игривым, «ЧП в НИИ» – слишком пафосным. Остановились на «Уникуме». Но эпизоды вырезали беспощадно.

Тот самый стриптиз, о котором говорят персонажи, в фильм не попал – осталось только упоминание.

В итоге картина получилась… странной. Полной сюрреализма, недосказанности и, как выразился один из зрителей, «смазанной остроты». Но сегодня, когда ее смотришь, понимаешь: «Уникум» предвосхитил время.

И Кашпировского с Чумаком, и компьютерные игры (один из героев настолько погружается в навеянные сны про мушкетеров, что теряет связь с реальностью), и даже моду на эзотерику. Вносите в список «Посмотреть на потом»!

Ранее мы писали: «Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет