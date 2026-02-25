Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От эротики до эзотерики: Sci-Fi с обнаженкой и Леоновым стал пророческим – в СССР «кромсала» цензура, в России полюбили

От эротики до эзотерики: Sci-Fi с обнаженкой и Леоновым стал пророческим – в СССР «кромсала» цензура, в России полюбили

25 февраля 2026 08:56
От эротики до эзотерики: Sci-Fi с обнаженкой и Леоновым стал пророческим – в СССР «кромсала» цензура, в России полюбили

Одно только название пришлось менять целых три раза.

В 1983 году на «Ленфильме» снимали кино, от которого у цензоров волосы встали дыбом. «Уникум» Виталия Мельникова – история про программиста Костю Шапошникова, чьи сны вдруг начали сниться всему институту. Так жизнь НИИ превратилась в фантасмагорию.

Первое, что видели зрители в «Уникуме» – сцены, невозможные для советского кино начала 80-х.

Три сотрудницы являются во сне главному герою в нижнем белье. Звучит слово «стриптиз». Кто-то из героев мечтает уехать за границу, а милиция во время футбольного матча уводит вратаря прямо с поля. И все это подано как норма жизни.

От эротики до эзотерики: Sci-Fi с обнаженкой и Леоновым стал пророческим – в СССР «кромсала» цензура, в России полюбили

Евгений Леонов играет директора НИИ, который при удобном случае увольняет героя, отказавшегося наживаться на таланте. Иннокентий Смоктуновский – психиатра, относящегося к работе настолько формально, что это становится страшнее любого диагноза.

Ну а Галина Волчек стала той самой активисткой, которая во сне героя выделывает па.

Судьба у фильма была тяжелая, ведь название меняли четыре раза: «Снюсь» забраковали, «Баиньки» посчитали игривым, «ЧП в НИИ» – слишком пафосным. Остановились на «Уникуме». Но эпизоды вырезали беспощадно.

Тот самый стриптиз, о котором говорят персонажи, в фильм не попал – осталось только упоминание.

От эротики до эзотерики: Sci-Fi с обнаженкой и Леоновым стал пророческим – в СССР «кромсала» цензура, в России полюбили

В итоге картина получилась… странной. Полной сюрреализма, недосказанности и, как выразился один из зрителей, «смазанной остроты». Но сегодня, когда ее смотришь, понимаешь: «Уникум» предвосхитил время.

И Кашпировского с Чумаком, и компьютерные игры (один из героев настолько погружается в навеянные сны про мушкетеров, что теряет связь с реальностью), и даже моду на эзотерику. Вносите в список «Посмотреть на потом»!

Ранее мы писали: «Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет

Фото: Кадр из фильма «Уникум» (1983)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Голливуд испоганил важнейший советский Sci-Fi: Коппола превратил космическую драму в ужастик с картонными монстрами Голливуд испоганил важнейший советский Sci-Fi: Коппола превратил космическую драму в ужастик с картонными монстрами Читать дальше 1 марта 2026
«Кошмарнее, чем “Иди и смотри”»: первый советский фильм о ядерной войне россиянам страшно пересматривать до сих пор «Кошмарнее, чем “Иди и смотри”»: первый советский фильм о ядерной войне россиянам страшно пересматривать до сих пор Читать дальше 28 февраля 2026
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры Читать дальше 26 февраля 2026
32 000 000 зрителей за год: советскую комедию со Збруевым и Вициным по-тихому убрали с ТВ из-за безобидной песенки 32 000 000 зрителей за год: советскую комедию со Збруевым и Вициным по-тихому убрали с ТВ из-за безобидной песенки Читать дальше 26 февраля 2026
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики «Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики Читать дальше 2 марта 2026
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл «Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл Читать дальше 2 марта 2026
Только тот, кто внимательно смотрел «Десять негритят», осилит тест: ответьте на 5 вопросов о сюжете Только тот, кто внимательно смотрел «Десять негритят», осилит тест: ответьте на 5 вопросов о сюжете Читать дальше 2 марта 2026
Выберите самое красивое сердечко, под ним скрыт идеальный романтический фильм на вечер Выберите самое красивое сердечко, под ним скрыт идеальный романтический фильм на вечер Читать дальше 2 марта 2026
Нестор Петрович в юбке изображает женщину: 5-ю серию «Большой перемены» «зарубили на корню» Нестор Петрович в юбке изображает женщину: 5-ю серию «Большой перемены» «зарубили на корню» Читать дальше 2 марта 2026
«Безумный Макс встречает Монти Пайтона»: так британцы назвали противоречивую комедию Данелии «Безумный Макс встречает Монти Пайтона»: так британцы назвали противоречивую комедию Данелии Читать дальше 2 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше