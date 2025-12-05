От Эльфабы до Темной графини? Звезда «Злой» может примерить мантию Волан-де-Морта в «Гарри Поттере»

Меню
5 декабря 2025 14:44
Тот случай, когда обращение Темнейший могут принять за расизм. 

Инсайдеры выдали новую порцию волшебства, и вам лучше присесть, если вы только начали отходить от выбора на роль Северуса Снейпа. Якобы на роль лорда Волан-де-Морта в грядущем сериале «Гарри Поттер» от HBO тестируют Синтию Эриво.

Да, ту самую темнокожую актрису и певицу, которая блистает в мюзикле «Злая» и его продолжении. И нет, это не фан-кастинг от отчаявшихся поклонников, а якобы реальные переговоры. Пользователи Сети и фанаты Поттерианы, а это, на секундочку, самая опасная ОПГ, отреагировали мгновенно.

Что пишут в Сети

В основном люди нервно шутят, подозревая, что это очередной вброс инсайдеров. Как вообще женщина может сыграть Тома Риддла? Как ее называть? Темная графиня? А не будет ли это рассизмом, учитывая цвет кожи и боязнь студию нарваться на скандал.

Поклонников франшизы можно понять: после новостей о том, что Северуса Снейпа, возможно, сыграет Паапа Эссиеду, любое каноническое отклонение выглядит как тенденция. Главный вопрос, который висит в воздухе: HBO действительно готов настолько радикально отойти от описания Роулинг в погоне за разнообразием?

Кем был Темный Лорд в книгах

Ведь Волан-де-Морт в книгах — не просто мужчина, а архетип злодея за змеиной внешностью. Его внешность, включая бледную кожу и определенные черты лица, — часть сюжета и символики. Менять пол ключевого антагониста — ломать весь сюжет.

С другой стороны, сама Эриво — актриса мощного харизматического диапазона. Тот, кто видел её Эльфабу, знает: сыграть демоническую, почти нечеловеческую сущность, раздираемую внутренними конфликтами, она сможет. Вопрос лишь в том, готовы ли продюсеры к такому уровню ярости со стороны фанатов, для которых канон — священен.

Остаётся ждать либо опровержения, либо надеяться, что роль доверят Тильде Суинтон, она хотя бы подходит под книжное описание. В магии, как известно, возможно всё. Но зрительское доверие — не самый гибкий материал.

Г.А.В.Н.Э. убрали на монтаже: главная ошибка фильмов о Гарри Поттере, которую HBO кровь из носу должны исправить.

Фото: Кадр из фильма «Злая» (2024), «Гарри Поттер и Кубок Огня» (2006)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
