От Елабуги до Кривого озера: маршрут по местам съёмок «Вечного зова»

Сага о Савельевых уже давно вписана в историю советского кино.

Киноэпопея «Вечный зов» Владимира Краснопольского и Валерия Ускова вышла на экраны в 1976 году и сразу стала культовой. История семьи Савельевых и их односельчан из вымышленной Михайловки требовала правдоподобных декораций: гор, рек и сёл, будто списанных со страниц романа Анатолия Иванова.

Всё это съёмочная группа «Мосфильма» нашла не в Сибири, а на Урале, в Башкирской АССР. Сегодня по этим местам можно отправиться в своеобразный кинотур.

Деревня Елабуга

Здесь снимали первые кадры фильма: околицу деревни, скалу и реку Юрюзань, которая в картине стала Громотухой. Сейчас Елабуга заброшена, но ландшафты вокруг — всё те же: леса, река и утёсы, знакомые зрителям с экрана.

Село Тастуба

В XVIII веке здесь возвели дом купца Масленникова, а в 1970-х в нём поселили Михаила Кафтанова, богатого хозяина деревни. Дом не сохранился, осталась только лавка. Но атмосфера места — широкие улицы и старые строения — по-прежнему напоминает о съёмках.

Село Ярославка

Центральное здание третьей бригады «сыграло» роль сельсовета. Там снимали сцену разгрома правления бандой Кафтанова. В Ярославке же в местной бане проходили съёмки народного обряда новоселья.

Дуван и окрестности

Именно отсюда взяли лошадей для первых серий — орловских рысаков и башкирских коней. В окрестных сёлах Калмаш и Потаповка создавали «улицы Михайловки», ради чего временно убрали все электрические столбы.

Природные декорации

На Кривом озере находилась заимка Кафтанова, а еще тут снималась сцена переправы Фёдора Савельева через реку. Гора Большая Тастуба с Петропавловской часовней мелькала в кадре как символ просторов. А скала Сабакай стала Звенигорой, где скрывался Антон Савельев.

Часть сёл сегодня уже не существует, но именно благодаря фильму сохранились их образы — на киноплёнке и в памяти зрителей. «Вечный зов» подарил Башкирии особый статус: пейзажи этих мест стали символом всей сибирской глубинки, а маршрут по деревням и скалам до сих пор притягивает поклонников киноэпопеи.

