От ее истории мороз по коже: как сегодня выглядит пропавшая отовсюду исполнительница песни «Мальчик мой»

Светлана Владимирская выпустила всего один хит, но зато какую. Композиция «Мальчик мой» звучала из каждого утюга. Загадочную брюнетку обожали миллионы, но внезапно певица пропала со сцены. Поклонники гадали, что же стало с эффектной красоткой и жива ли она вообще...

В 1998 году вместе с супругом исполнительница перебралась в глушь — в деревню в Красноярском крае. Звезда обосновалась в общине пророка Виссариона, против которого власти возбудили уголовное дело из-за незаконной религиозной деятельности, и навсегда оставила мирскую жизнь. Владимирская посвятила себя воспитанию четверых детей и духовной жизни.

Жизнь экс-знаменитости омрачают проблемы со здоровьем. Много лет назад у Светланы Владимирской диагностировали непроходимость кишечника. В 2021 году исполнительница пережила несколько операций, но вскоре пошла на поправку.