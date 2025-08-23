От E-ранговых до Сон Джин-Ву: как в мире «Поднятия уровня» появились охотники — одним щелчком могут снести целый район

Меню
23 августа 2025 19:05
Их силы запредельны для человеческого понимания. 

В мире аниме «Поднятие уровня в одиночку» всё началось неожиданно. Люди жили обычной жизнью, пока на Земле не открылись загадочные порталы, ведущие в иные измерения.

Из врат хлынули монстры, которых невозможно было победить привычным оружием. Ни пули, ни ракеты не причиняли им вреда. Мир оказался на грани уничтожения — но именно тогда в некоторых людях пробудилась сила.

Из жертв в охотников

Эти избранные стали охотниками — людьми, способными сражаться с тварями из порталов. Их силы были разными: кто-то лечил, кто-то управлял стихиями, кто-то владел мечом с невероятной скоростью.

Но главное — сила охотника определялась в момент его пробуждения и оставалась такой навсегда. Подняться выше своего ранга было невозможно… или почти невозможно.

Джин-Ву — уникальный случай

С появлением охотников возникла целая индустрия. Порталы таили внутри уникальные кристаллы, мощнее любой энергии, известной на Земле. Вокруг них построили бизнес: возникли гильдии, элитные отряды и конкуренция за лучшие ресурсы. Сильнейшие охотники превратились в суперзвёзд, а их имена знала каждая новостная лента.

Но сама сила пришла не просто так. В основе мира лежит древний конфликт между Владыками и Монархами — существами, созданными Абсолютным Существом, богоподобным Создателем. Владыки защищают людей, Монархи — стремятся их уничтожить.

Чтобы изменить ход войны, Владыки открыли порталы и «впустили» магию на Землю. Они надеялись, что человечество вырастит собственных защитников, способных дать отпор Монархам.

Так появился герой истории, Сон Джин-Ву, изначально самый слабый из охотников. Он едва справлялся даже с гоблинами и считался «слабейшим оружием человечества». Всё изменилось, когда Джин-Ву столкнулся с таинственной Системой — игровой механикой, которая начала выдавать ему квесты и позволила прокачивать силу.

Соло левелинг на максималках

Со временем он становится сильнее самых мощных S-ранговых, что лишь косвенно показывают в аниме. Он, сам того не ведая исполняет древний замысел Владык. Став наследником их силы, Джин-Ву обретает могущество, которое способно изменить саму природу мира и решить исход войны.

Мифология «Поднятия уровня в одиночку» сочетает геймплейные элементы, космическую драму и личную историю героя. Она глубже, чем может показаться на первый взгляд, но большинство сюжетных поворотов будет раскрываться в третьем и последующих сезонах.

На звание лучшего аниме 2025 года претендуют 5 потрясающих тайтлов: «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» в список так и не попали.

