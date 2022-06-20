«От души»: Киркоров оправдался за поступок подросшей дочери

Накануне дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отмечала выпускной из начальной школы. Девочка окончила 4 класса с отличием. На концерте ей доверили спеть известный хит прошлых лет — песню «Прекрасное далеко». Певец, естественно, не мог пропустить дебютное выступление дочери на сцене. Правда, о ее способностях он оказался невысокого мнения — Киркоров оправдался за то, что девочка не попадает в ноты и фальшивит.

«Но от души», — заметил Киркоров в соцсетях.

Тем не менее исполнитель признался, что атмосфера праздника была настолько трогательной, что он не смог сдержать слез. Подросшая Алла-Виктория для выпускного вечера была одета очень торжественно: девочка облачилась в пышное белое платье с перьями и сверкающими стразами. Подписчики Киркорова в соцсетях даже сравнили платье дочери с его роскошными концертными нарядами. По словам поп-короля, наряд для Аллы-Виктории создал известный дизайнер Арташес Оганян. Филипп добавил, что в таком платье впору выигрывать конкурсы по бальным танцам.

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