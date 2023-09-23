От «дурнушки» к модели: теперь ясно, почему Ивлев бросил первую жену

Этой весной в семье знаменитого повара Константина Ивлева разгорелся скандал. Супруга поймала его на измене, которую ведущий скрывал в течение двух месяцев. Мария была до глубины души разочарована мужем. После многих лет семейной жизни он предпочел любимой юную студентку.

Обманутая жена заявляла, что поняла бы, если Константин полюбил достойную женщину. Но вместо этого он опустился до дешевой эскортницы. Негодование матери разделили и дети Ивлева — Маша и Матвей. По словам Марии, они перестали считать своего отца порядочным человеком.

Самому Константину мнение семьи не мешало наслаждаться жизнью. От отвез свою пассию на Мальдивы, откуда делился фотографиями красотки. Поклонники встали на сторону шеф-повара. По мнению его фанатов, жена оказалась недостаточно хороша по сравнению с любовницей.