От другой женщины: странности с новорожденной дочерью Хрусталева не остались незамеченными

Митя Хрусталев обрадовал общественность неожиданной новостью: он стал отцом. Во время церемонии вручения премии «Золотой граммофон» мужчина объявил, что 13 для него счастливое число, ведь 13 ноября на свет появилась его дочка. Это первый ребенок для звезды шоу Comedy Woman.

Поклонники бросились поздравлять кумира, однако с дочкой артиста есть одна загвоздка. Неизвестно, кто же мать девочки. У Хрусталева есть официальная супруга, экс-солистка группы «Фабрика» Мария Гончарук. Слухи о романе знаменитостей ходили с 2017 года, а двумя годами позже они тайно поженились в российской столице.

Никто не видел эффектную блондинку беременной. На светских мероприятиях Гончарук красовалась тонкой талией в обтягивающих платьях. Теперь публика гадает, воспользовалась ли пара услугами суррогатной матери. А может, Митя Хрусталев и вовсе расстался с женой и завел ребенка на стороне?