От других отличаются: правду о развитии детей Пугачевой предали огласке

Дети Аллы Пугачевой уже успели стать популярными. Этой осенью близнецам Лизе и Гарри исполнится 10 лет, и, кажется, у них уже есть своя армия поклонников.

Интернет-пользователи не устают восхищаться тем, какими талантливыми и всесторонне развитыми растут отпрыски Примадонны. Брат и сестра владеют несколькими иностранными языками, активно занимаются спортом и отлично справляются с учебой в школе. О том, что звездные наследники заметно опережают сверстников в развитии, в одном из интервью рассказала бывшая домработница Пугачевой Людмила Дороднова.

В беседе с журналистами она призналась, что далеко не всегда могла поддерживать беседу с одаренными близнецами. По признанию Дородновой, даже ей, взрослой женщине, «не хватает мозгов», чтобы поговорить с Лизой и Гарри. К тому же бывшая сотрудница артистки с юмором отметила, что брат и сестра настолько умны, что за них даже страшно становится.