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От других детей отличается: Королева признала очевидное о сыне

30 июля 2023 16:00
От других детей отличается: Королева признала очевидное о сыне

Артистка рассказала всю правду о наследнике.

Наташа Королева и Сергей Глушко стали родителями зимой 2002 года, когда родился их сын Архип. Певица никогда не скрывала, что внимательно подходила к воспитанию мальчика, а не так давно оказалось, что наследник рос далеко не так, как дети других знаменитостей.

По словам Королевой, она никогда не баловала Архипа дорогими подарками. Певица старалась ограничивать сына финансово и даже считала его карманные деньги, чтобы он не вырос избалованным.

«Мы не откупались от него модными новинками — гаджетами, вещами. Наоборот, многое сыну запрещали», — рассказала артистка порталу «7 дней».

При этом Королева и Глушко старались окружить сына заботой и любовью и уделяли ему все свободное время. И в итоге, как признается звезда сцены, Архип полностью самостоятелен, спокойно относится к дорогим брендам и другим статусным вещам и не пытается жить за счет родителей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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