От других детей отличается: Королева признала очевидное о сыне

Наташа Королева и Сергей Глушко стали родителями зимой 2002 года, когда родился их сын Архип. Певица никогда не скрывала, что внимательно подходила к воспитанию мальчика, а не так давно оказалось, что наследник рос далеко не так, как дети других знаменитостей.

По словам Королевой, она никогда не баловала Архипа дорогими подарками. Певица старалась ограничивать сына финансово и даже считала его карманные деньги, чтобы он не вырос избалованным.

«Мы не откупались от него модными новинками — гаджетами, вещами. Наоборот, многое сыну запрещали», — рассказала артистка порталу «7 дней ».

При этом Королева и Глушко старались окружить сына заботой и любовью и уделяли ему все свободное время. И в итоге, как признается звезда сцены, Архип полностью самостоятелен, спокойно относится к дорогим брендам и другим статусным вещам и не пытается жить за счет родителей.