От дочери Моники Беллуччи мурашки по телу: она превзошла красавицу-мать

Подросшие дети знаменитостей уже наступают на пятки своим мамам и папам. Мир уже давно знает о старшей дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя Деве, карьера которой набирает стремительные обороты.

Про девушку уже говорят, что она выиграла генетическую лотерею: Дева унаследовала от матери эффектную внешность и харизму отца. У нее роскошные черные волосы, выразительный взгляд и тот же уникальный шарм, как у Моники. 18-летняя Дева уже знает, как вести себя на публике, и всегда держится достойно на серьезных мероприятиях.

Представительница звездной династии уже пробовала себя в модельном бизнесе и весьма успешно. На ее счету контракт с легендарным брендом Dolce & Gabbana, лицом которого она стала в 14 лет.

Дева Кассель снималась в коммерческой рекламе и появлялась на обложках глянцевых журналов. А не так давно весь мир восхитился ее фотографиями вместе с именитой матерью, сделанными для Vogue. Пока не известно, станет ли Дева актрисой, как родители, но сейчас ее дела идут как нельзя лучше.