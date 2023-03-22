От дочери Мадонны американцы держатся подальше: на нее даже смотреть стыдно (фото)

У Лурдес Леон, дочери Мадонны, есть все, чтобы стать большой звездой. Тем не менее связи именитой матери не помогли модели обзавестись армией поклонников. Напротив, окружающие стараются держаться подальше от наследницы культовой певицы.

Всему виной стала внешность Леон. Многие уверены, что ее нельзя назвать красавицей, но дело не только в этом. Часто Лурдес появляется на публике в неприглядном виде. Модель придерживается принципов бодипозитива, поэтому легко может засветиться с небритыми ногами и подмышками или же с немытыми волосами.

Пока хейтеры твердят, что им стыдно даже смотреть на снимки Леон, звездной наследнице безразлично мнение посторонних. Мадонна же полностью поддерживает свою дочь. В одном из интервью исполнительница призналась, что с детства учила Лурдес любить и принимать себя такой, какая она есть.