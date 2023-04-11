От дочери «Горца» дух захватывает: красотой она превзошла даже мать (фото)

Кристофер Ламберт прославился благодаря роли Коннора Маклауда из «Горца». Его персонаж стал культовым, а сам актер получил всенародную славу и любовь миллионов женщин со всего мира.

Ламберт отвечал дамам взаимностью. У него было множество романов с самыми топовыми красавицами, но все эти отношения быстро заканчивались. Первой официальной избранницей любвеобильного актера стала его коллега Дайан Лэйн. Она известна по картинам «Неверная», «Под солнцем Тосканы» и по другим фильмам. У звездной пары родилась дочь Элинор Ламберт — единственная наследница Кристофера. Она пошла по стопам отца и посвятила свою жизнь кино.

Сегодня Элинор 29 лет. Она выросла настоящей красавицей: статная фигура, высокий рост, эффектная внешность. Наследница Ламберта часто появляется на ковровых дорожках вместе с матерью и с удовольствием позирует фотографам. Многие отмечают, что Элинор превзошла по красоте даже Лэйн. На счету Ламберт несколько киноролей. Ее можно увидеть в фильмах «Париж подождет» и «ФБР: Самые разыскиваемые преступники».