От Доцента до Жени Лукашина: спорим, вы не знали, что у этих 10 киногероев СССР есть современные «двойники»? (фото)

8 сентября 2025 15:42
В некоторых ремейках образы пытались сохранить, а в других, наоборот, переосмыслить.

Образы, созданные советским кинематографом, давно стали частью нашей общей культуры. Такие герои, как Шурик, Доцент или Женя Лукашин, знакомы не одному поколению зрителей. Их цитаты разобраны на афоризмы, а характеры узнаются с полуслова — кажется, эти персонажи были с нами всегда.

Но время не стоит на месте, и кинематограф ищет новые пути к сердцам аудитории. Один из них — переосмысление классики. Мало кто задумывается, что у любимых советских героев появились современные «двойники» — новые воплощения в ремейках, сиквелах и адаптациях знаменитых картин.

Этих персонажей заново открыли для нас уже другие актёры, примерив на себя легендарные роли. И сегодня мы предлагаем взглянуть на самые интересные и неожиданные пары таких «двойников».

Вы заметите, что подходы к перевоплощению были совершенно разными: где-то создатели стремились к точному соответствию, стараясь повторить каждую черточку оригинала. Где-то сохранили лишь общие контуры характера, перенеся его в современные реалии. А в некоторых случаях героев и вовсе ждало кардинальное переосмысление, меняющее самую суть образа.

Так что готовьтесь удивляться, сравнивать и, возможно, по-новому взглянуть на хорошо знакомых персонажей. Листайте наш слайдер и знакомьтесь с советскими киногероями и их современными альтер-эго.

Ранее мы писали: Его звали в Голливуд, а он стал ведьмой в «Вие»: этот актер сыграл во многих хитах СССР — не получил ни наград, ни званий (фото)

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
