От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо

Тайтлов про девятихвостых лисиц снято не так уж мало.

Кумихо — это девятихвостые лисы из корейского фольклора, способные превращаться в людей. В легендах их описывают по-разному: одни говорят, что они коварны и питаются человеческими сердцами, а другие — что они могут обрести человечность, если проживут достаточно долго, не причиняя вреда людям.

В дорамах кумихо часто предстают загадочными, красивыми и могущественными существами, балансирующими между человеческим миром и своим мистическим происхождением. Если вы хоть немного интересуетесь южнокорейскими сериала, наверняка уже слышали об этих существах — уж слишком много сериалов посвящено им.

Часто даже названия перекликаются, но истории всё же разные: в одних кумихо добрые, мечтающие стать людьми, а в других — опасные создания, наводящие страх. Мы отобрали для вас пять дорам о девятихвостых лисах, которые получили высокие оценки зрителей.

«Моя девушка — кумихо» (2010)

IMDb: 7.60

500 лет красавица-кумихо была заточена в картину, пока её случайно не освободил Чха Дэ-ун — парень, сбежавший из дома ради мечты стать актёром.

Когда-то её заключила туда бабушка, услышавшая мольбы женщин, чьи мужья и сыновья теряли голову от неземной красоты девятихвостой лисицы. Но сама она всего лишь хотела стать человеком.

«История девятихвостого лиса» (2020)

IMDb: 7.90

Ли Ён — древний дух-хранитель гор, который принял человеческий облик, чтобы поддерживать порядок в мире людей. Его сводный брат Ли Ран, напротив, презирает людей и мечтает им отомстить.

Когда продюсер экстремального шоу Нам Джи-а узнаёт о существовании девятихвостого лиса, она решает любой ценой заснять его на камеру. Вот только эта встреча окажется куда более судьбоносной, чем герои могут себе представить.

Кстати, у этой дорамы есть сиквел — «История девятихвостого лиса 1938», вышедший в 2023 году.

«Книга семьи Гу» (2013)

IMDb: 7.90

Гу Воль Рён, наследница могущественного клана, случайно освобождает древний дух, заточённый в семейной реликвии. Оказавшийся не просто призраком, а таинственным мужчиной по имени Чхве Хан Ги, он оказывается её наставником, защитником…и одновременно её проклятием.

«Мой сосед — кумихо» (2021)

IMDb: 7.70

999-летний кумихо Щин У-ё теряет свою драгоценную жемчужину, и её случайно проглатывает студентка Ли Дам. Если волшебный артефакт пробудет в её теле больше года, она погибнет.

Щин У-ё вовсе не собирается терять накопленную веками энергию. Ведь именно она должна помочь ему стать человеком.

«Проклятие: Месть Кумихо» (2010)

IMDb: 7.80

Ми Ён — коварный кумихо, принявший облик женщины, чтобы вершить свою месть. В отличие от романтичных образов, этот девятихвостый лис — существо, внушающее ужас.

Он использует магию, чтобы разрушать жизни, и обречён скитаться между мирами, пока не найдёт способ избавиться от проклятия.

Кстати, ранее мы рассказывали про 6 дорам, в которых говорят на русском языке. А в одной из них еще и поют Высоцкого.