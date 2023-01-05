От диеты Николая Рыбникова вас бросит в дрожь: последствия оказались фатальны

Николай Рыбников не должен был играть в фильме «Девчата». На его роль метил Владимир Трещалов. Чтобы все-таки засветиться в картине, ставшей культовой, артисту пришлось похудеть на целых 25 килограммов.

К полноте актер был склонен с самого детства. Понимая, что перед ним встала крайне непростая задача, Рыбников пошел на кардинальные меры. Он выбрал такую диету, от которой любого бросит в дрожь.

На завтрак артист выпивал чашку кофе и съедал одно вареное яйцо, на обед — половину тарелки постного супа, а ужин и вовсе представлял из себя всего лишь один стакан кефира. Последствия столь скудного питания не заставили себя ждать.

Николай Николаевич лишился не только ненавистных килограммов, но и собственного здоровья. Жесткие диеты, которых придерживался звезда экрана из-за постоянного возвращения веса, и курение привели к тому, что он не дожил и до 60 лет.