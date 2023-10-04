От детского обаяния ни следа: годы не пощадили цыганенка Степку из фильма «Мужики!..»

Над фильмом «Мужики!..» плакала вся страна. Драма Искры Бабич вышла в 1981 году, но многие зрители до сих пор пересматривают это трогательное кино. Особенно публике запомнился немой цыганенок Степка, роль которого исполнил юный артист Миша Бузылев-Крэцо, сын Дмитрия Бузылева.

После такой успешной картины мальчику прочили блестящую карьеру в кино, но фильмография актера оказалась весьма скромной. Повзрослевшего Бузылева-Крэцо можно увидеть в двух фильмах: «Очи черные» и «Цыганка Аза». Киноплощадке артист предпочел работу в театре «Ромэн».

Однако годы спустя талантливый молодой человек оставил сцену, чтобы сосредоточиться на музыкальной карьере. Сейчас Михаил Бузылев-Крэцо развивает проект «Краски нации», продвигая цыганскую культуру и песни. Это взрослый состоявшийся мужчина, лишь отдаленно напоминающий цыганенка из «Мужиков!..».