От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)

Все мы помним знаменитые цитаты из советского кино. Но, помимо крылатых фраз, советские фильмы включают в себя сотни мелких деталей, которые обычно ускользают от внимания.

Попробуйте пройти этот тест без подсказок. Придется вспомнить второстепенных персонажей, не самые известные сцены и незаметные моменты.

Проверим, насколько хорошо вы на самом деле знаете советское кино. Возможно, некоторые ответы вас удивят!

Готовы к испытанию? Тогда желаем удачи!

