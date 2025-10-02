Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)

От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)

2 октября 2025 20:32
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)

Проверим вашу внимательность.

Все мы помним знаменитые цитаты из советского кино. Но, помимо крылатых фраз, советские фильмы включают в себя сотни мелких деталей, которые обычно ускользают от внимания.

Попробуйте пройти этот тест без подсказок. Придется вспомнить второстепенных персонажей, не самые известные сцены и незаметные моменты.

Проверим, насколько хорошо вы на самом деле знаете советское кино. Возможно, некоторые ответы вас удивят!

Готовы к испытанию? Тогда желаем удачи!

Ранее мы писали: В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает «Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает Читать дальше 3 октября 2025
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест) «Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест) Читать дальше 3 октября 2025
Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест) Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест) Читать дальше 3 октября 2025
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест) Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест) Читать дальше 1 октября 2025
«Каждый день бриться — тунеядцем станешь»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов с Олегом Ефремовым по цитате (тест) «Каждый день бриться — тунеядцем станешь»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов с Олегом Ефремовым по цитате (тест) Читать дальше 1 октября 2025
От «Места встречи» до «Трактира на Пятницкой»: тест покажет, как много вы помните о детективных фильмах СССР От «Места встречи» до «Трактира на Пятницкой»: тест покажет, как много вы помните о детективных фильмах СССР Читать дальше 1 октября 2025
«Но деньги — вперед!»: тест по зубам лишь заядлым фанатам комедий СССР — отличите по цитатам «12 стульев» от «Бриллиантовой руки» «Но деньги — вперед!»: тест по зубам лишь заядлым фанатам комедий СССР — отличите по цитатам «12 стульев» от «Бриллиантовой руки» Читать дальше 30 сентября 2025
«Мы вас вылечим»: тест для поклонников кино СССР — вспомните 5 фильмов по кадрам со скорой «Мы вас вылечим»: тест для поклонников кино СССР — вспомните 5 фильмов по кадрам со скорой Читать дальше 30 сентября 2025
Хорошо сидим: этот тест проверит вашу память — назовите 5 фильмов СССР по кадрам с героями за столом Хорошо сидим: этот тест проверит вашу память — назовите 5 фильмов СССР по кадрам с героями за столом Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше