От д’Артаньяна ничего не досталось: внуку Боярского не повезло в генетической лотерее

Долго поклонники могли только гадать, как выглядит первенец Елизаветы Боярской и Максима Матвеева. Супруги упорно не хотели публиковать снимки мальчика в своих социальных сетях, но настал момент, когда они все же рассекретили внешность наследника. И тут народ ждало большое разочарование.

Напрасно многие полагали, что внук Михаила Боярского будет походить на него как две капли воды. От легендарного д’Артаньяна пареньку ничего не досталось.

В генетической лотерее ребенку не повезло.

В молодости музыкант был невероятно хорош собой: миллионы советских женщины сходили по нему с ума. Но Андрей не унаследовал ярких черт прославленного деда. Одним кажется, что он больше похож на свою маму. Другие видят сходство с бабушкой Ларисой Луппиан. Но ни у кого не поворачивается язык сказать, что Андрей растет копией исполнителя хита «Зеленоглазое такси».