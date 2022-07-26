«От Цискаридзе не зависит»: провалу «Сегодня вечером» нашлось объяснение

В мае в эфир после долгого перерыва вышло шоу «Сегодня вечером». Новый выпуск положил конец слухам о том, кто же займет место ведущего проекта и заменит уехавшего за рубеж Максима Галкина. Выяснилось, что теперь с гостями будет общаться артист балета Николай Цискаридзе. После нескольких программ в Сети развернулась критика передачи. Интернет-пользователи отмечали, что Цискаридзе не заинтересован в героях и больше погружен в собственные монологи. Рейтинги телепроекта свидетельствовали о падении интереса зрителей.

В июле Цискаридзе улетел в отпуск в Грузию, и источники заявили, что на федеральном канале ему уже подыскивают замену. Но музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что Николай не виноват в снижающихся рейтингах. Провалу «Сегодня вечером» нашлось другое объяснение. По словам эксперта, популярность такого шоу гораздо больше основывается на ярких гостях, раскрывающих подробности или детали творческой жизни. И если такие герои в студии присутствуют, то личность того, кто с ними беседует, уже не так важна, считает Сергей.