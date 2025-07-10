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От «Черной кошки» до «Контрабандистов»: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по рабочим названиям (тест)

10 июля 2025 14:44
От «Черной кошки» до «Контрабандистов»: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по рабочим названиям (тест)

Об этих кинолентах наслышаны многие, но не все знают, что они могли называться иначе.

Многие любимые советские фильмы изначально имели совсем другие названия, которые менялись в процессе производства. Рабочие варианты часто отражали первоначальный замысел режиссера или особенности съемочного периода, но в итоге остались только в архивах и воспоминаниях кинематографистов.

Этот тест предлагает проверить, насколько хорошо вы знакомы с историей создания классики советского кино. Вам предстоит угадать известные фильмы по их рабочим названиям — тем, которые могли бы стать официальными, если бы не творческие поиски режиссеров и сценаристов.

Не расстраивайтесь, если не узнаете все варианты — даже самые преданные поклонники советского кино иногда удивляются, обнаружив первоначальные названия любимых картин. Зато это прекрасная возможность по-новому взглянуть на хорошо знакомые фильмы и узнать интересные факты об их создании.

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Фото: Кадры из фильмов «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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