От царя к «трем магнитофонам»: спорим, вы не знали, кто мог сыграть в «Иване Васильевиче» — и как в фильм вновь попал Шурик

25 сентября 2025 13:46
Сейчас сложно представить картину без Яковлева, Демьяненко и Куравлева. Но их места могли занять другие звезды.

Комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» давно стала культовой. Её цитаты знают наизусть, а герои уже неразрывно связаны с конкретными актёрами.

Кажется, будто иначе и быть не могло: Юрий Яковлев — это Иван Грозный и управдом Бунша, Александр Демьяненко — вечный Шурик, Леонид Куравлёв — обаятельный аферист Милославский, Владимир Этуш — несчастный Шпак.

Но в реальности путь к этому «золотому» составу был длинным и далеко не очевидным.

Двойная роль: Иван Грозный и управдом Бунша

Первым кандидатом на главную двойную роль был вовсе не Юрий Яковлев, а Юрий Никулин. Гайдай часто снимал его в своих комедиях, и казалось естественным поручить ему перевоплощение в сурового царя и смешного управдома.

Но Никулин, узнав, что фильм будет снят по пьесе Михаила Булгакова, отказался. Он опасался, что из-за авторства Булгакова картину не выпустят на экраны.

Пришлось устраивать полноценные пробы. Роль примеряли на себя Евгений Евстигнеев, Георгий Вицин, Владимир Этуш и другие известные актёры.

Но у каждого что-то «не складывалось»: кто-то был слишком узнаваем по прежним ролям, кто-то не нравился худсовету, кто-то выглядел недостаточно убедительно.

И только когда в павильон вошёл Юрий Яковлев, всё стало на свои места. Он сумел одинаково ярко сыграть и деспотичного Ивана Грозного, и суетливого, неуверенного в себе управдома.

Так родился один из самых эффектных дуэтов в советском кино. А память о Никулине всё же осталась: в фильме есть реплика, когда Якин принимает переодетого царя за… Никулина.

Инженер Тимофеев: почему снова Шурик?

Изначально Гайдай не собирался продолжать «сериал» о Шурике. По пьесе Булгакова инженера вообще звали Николаем Тимофеевым, и сценарий сначала писали именно под это имя. На эту роль режиссёр даже пригласил актёра Олега Видова.

Олег Видов

Но в последний момент Гайдай понял: Видов не тянет образ наивного изобретателя. Тогда он обратился к Александру Демьяненко — и решил, что именно он снова станет главным героем.

Так Николай Тимофеев превратился в Александра Тимофеева, то есть фактически — в Шурика. Хотя этот персонаж уже не имел отношения к студенту из прежних фильмов, зритель принял его как «старого знакомого».

Зина Тимофеева: лучшая из лучших

Супругу инженера искали долго. Гайдай приглашал на пробы Наталью Гундареву, Наталью Гвоздикову, Екатерину Маркову. Все они были яркими актрисами, но в образ жены Тимофеева никак не попадали.

И только Наталья Селезнёва оказалась той самой. Она уже снималась в «Операции Ы» и отлично смотрелась рядом с Демьяненко.

Между ними была лёгкая химия, которую Гайдай уловил и решил закрепить. Так зрители снова увидели знакомое лицо — только теперь это была не Лида, а Зина.

Жорж Милославский: выбор в пользу харизмы

Милославский задумывался как обаятельный авантюрист, и казалось, что лучше всего для этой роли подойдёт Андрей Миронов. Его даже утвердили, но во время проб стало ясно: с Яковлевым у них не складывается экранный тандем.

Режиссёр устроил новые пробы, но ни Вячеслав Невинный, ни Сергей Никоненко, ни Анатолий Кузнецов не подошли. Всё изменилось, когда появился Леонид Куравлёв.

Его живость, лёгкое нахальство и обаяние сразу «зажгли» кадр. В паре с Яковлевым он смотрелся идеально — и зрители это оценили.

Антон Семёнович Шпак: от царя к «трём магнитофонам»

Интересно, что Владимир Этуш тоже хотел сыграть кого-то из Иванов. Но Гайдай предложил ему роль Шпака — подозрительного и смешного хозяина квартиры.

И это оказалось попаданием в десятку. Его сцена с перечислением «трёх магнитофонов и трёх кинокамер» сразу ушла в народ, а сам Шпак стал одним из самых ярких эпизодов фильма.

Марфа Васильевна: царская красота с синяком

На роль царицы Марфы Васильевны пробовались Светлана Светличная, Наталья Гундарева и другие известные актрисы. Но Гайдай выбрал Нину Маслову — свежую, нежную, с царственной красотой.

Правда, незадолго до съёмок актрисе пришлось пережить неприятный инцидент: во время застолья она попыталась разнять драку и сама получила удар по лицу. Под глазом появился большой синяк, и Маслова боялась, что её отстранят от роли.

Но обошлось: грим помог скрыть следы. В итоге её лёгкая скромность в кадре, когда она пыталась чуть отвернуться, даже придала образу особое очарование.

Итог

Сегодня сложно представить «Ивана Васильевича» без Яковлева, Демьяненко, Куравлёва и других актёров. Но история подбора ролей показывает, что многое могло сложиться иначе.

Гайдай рисковал, искал и отбрасывал варианты, пока не собрал идеальную команду. Именно эта смелость и дотошность подарили нам фильм, который до сих пор смотрят и любят миллионы.

Фото: Legion-Media, Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Бриллиантовая рука» (1969), «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)
