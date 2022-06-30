От бывшего Бузовой не отходит: Мари Краймбрери поймали на нелепой лжи

Мари Краймбрери шокировала поклонников, появившись на светском мероприятии в компании Давида Манукяна. Подробностями ситуации делится Telegram-канал «Светские хроники ».

Вот уже несколько месяцев пользователи Сети активно обсуждают возможную связь знаменитостей. Якобы между Давой и Краймбрери роман, однако сами звезды предпочитают его скрывать. Так, Манукян практически не комментирует эту информацию, а певица в каждом интервью старательно открещивается от домыслов поклонников и СМИ, утверждая, например, что даже не пересекается с Давой. Но, как оказалось, слова Краймбрери не являются правдой.

По данным светских экспертов, не так давно влюбленные были замечены в столичном ресторане в «Причал». Знаменитости приняли участие в семейном празднике, сидели рядом друг с другом и не скрывали своих симпатий, несмотря на все публичные заявления.

При этом пользователи Сети далеко не в первый раз замечают Манукяна и Краймбрери вместе. Артисты регулярно попадаются на глаза поклонникам и не пытаются скрывать свою связь на публике.