От былой «пышки» ни следа: бывшую жену Грачевского едва узнали

Экс-супруга ныне покойного Бориса Грачевского Анна поразила публику, посетив премьеру фильма «Вместе веселее». На светском мероприятии знаменитость засветилась не одна, а вместе с мужем Артемом Кузякиным.

Любопытно, что журналисты и фотографы не сразу узнали Анну в худой блондинке с короткой стрижкой. Все потому, что ранее экс-возлюбленная создателя «Ералаша» была знойной брюнеткой, которая могла похвастаться довольно пышными формами. Теперь же от былой «пышки» не осталось и следа.

Оказалось, что несколько лет назад телеведущая всерьез увлеклась фитнесом. Регулярные тренировки в спортзале не могли не отразиться на фигуре модели, которую теперь интернет-пользователи травят за болезненную худобу. В социальных сетях подписчики настоятельно просят Грачевскую больше не терять вес и, напротив, поправиться на пару кило.