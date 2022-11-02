От былой красоты ни следа: перенесшую инсульт Проклову не узнать

Когда-то Елена Проклова была секс-символом советского кино. С тех пор немало воды утекло, а 69-летняя артистка сильно изменилась. Впрочем, виной тому оказался не только возраст.

В январе прошлого года знаменитость перенесла инсульт. Новость об этом шокировала поклонников. Некоторые и вовсе не поверили, что артистка очутилась в больнице. В Сети появились слухи о том, что звезда экрана попросту решила напомнить о себе и получить новую порцию хайпа. Теперь же сомнений в том, что у Прокловой действительно были проблемы со здоровьем, практически ни у кого не осталось.

Актриса появилась в студии шоу «Звезды сошлись» и немало удивила зрителей. Многие отметили, что Проклову не узнать, а от ее былой красоты не осталось и следа. «На Тамару Семину похожа», «Лет 12 назад она выглядела потрясающе», — гласят комментарии в Сети.