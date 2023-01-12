От былой красоты ни следа: какой 56-летняя Татьяна Патитц была в последний год жизни

Недавно мир потрясла новость о смерти Татьяны Патитц. Звезда подиума начинала свой карьерный путь в 90-е и вошла в ранг топовых моделей наряду с Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Клаудией Шиффер. Но что же произошло с немецкой красавицей?

Патитц уже давно болела раком груди. Несмотря на все принятые меры, побороть онкологию ей не удалось. В свои последние годы Татьяна выглядела уставшей и изможденной женщиной. От ее холодной и изысканной красоты ничего не осталось, ведь лицо покрылось глубокими морщинами.

Татьяна прославилась после того, как появилась на обложке Vogue вместе с другими топовыми моделями той эпохи. Вскоре Патитц снялась в легендарном клипе Джорджа Майкла на песню Freedom! вместе со своими именитыми коллегами. Она оказала огромное влияние на развитие всей модной индустрии в начале 90-х годов.

У Татьяны остались сын, сестра и родители. Сегодня каждый из них тяжело переживает невосполнимую утрату, как пишет издание People.