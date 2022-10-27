«От былой красоты не осталось и следа»: вышедшего на лед Костомарова едва узнали

Роман Костомаров стал настоящей звездой фигурного катания, добившись вместе с Татьяной Навкой звания олимпийского чемпиона. Кроме того, спортсмен обзавелся армией преданных поклонниц.

Все потому, что он был не только талантливым фигуристом, но и настоящим красавчиком. Костомаров мог похвастаться подтянутым телом, привлекательным лицом. Теперь же все изменилось.

После завершения своей спортивной карьеры Роман начал участвовать в шоу «Ледниковый период». Новый сезон проекта, премьера которого состоялась 15 октября, также не обошелся без Костомарова: теперь он выступает в паре с Валерией Ланской.

Между тем зрители проекта и пользователи Сети отмечают, что с трудом узнают сильно изменившегося Костомарова. В своем Telegram-канале ведущая ледового шоу Алина Загитова опубликовала снимок, на котором также запечатлен Роман. Именно этот кадр и разочаровал публику.