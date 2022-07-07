От Бузовой не отстает: покинувшего Россию Даву разоблачили

Давид Манукян собирается жениться на своей возлюбленной Мари Краймбрери. Неожиданными подробностями делится Telegram-канал «Светские хроники ».

Несколько дней назад звезда социальных сетей и его избранница уехали в Ереван. Влюбленные, несмотря на то, что официально пока так и не подтвердили свои отношения, в столице Армении не пытаются скрывать свой роман. Десятки поклонников успели запечатлеть, как они гуляют по городу, держатся за руки и наслаждаются компанией друг друга.

Как оказалось, в Ереван Дава и Мари приехали не только для того, чтобы насладиться старинным городом. По данным светских экспертов, блогер сделал своей избраннице предложение и уже познакомил знаменитость с родственниками. Якобы в ближайшее время они собираются сыграть свадьбу.

Как отмечают пользователи Сети, Дава решил пойти по пути своей экс-возлюбленной Ольги Бузовой. Дело в том, что на этой неделе появилась информация о скорой свадьбе телеведущей, которая встречается с российским политиком. При этом сами артисты пока никак не прокомментировали слухи о своей личной жизни.