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От Бузовой не отстает: покинувшего Россию Даву разоблачили

7 июля 2022 09:22
От Бузовой не отстает: покинувшего Россию Даву разоблачили

Фанаты пристально следят за личной жизнью знаменитости.

Давид Манукян собирается жениться на своей возлюбленной Мари Краймбрери. Неожиданными подробностями делится Telegram-канал «Светские хроники».

Несколько дней назад звезда социальных сетей и его избранница уехали в Ереван. Влюбленные, несмотря на то, что официально пока так и не подтвердили свои отношения, в столице Армении не пытаются скрывать свой роман. Десятки поклонников успели запечатлеть, как они гуляют по городу, держатся за руки и наслаждаются компанией друг друга.

Как оказалось, в Ереван Дава и Мари приехали не только для того, чтобы насладиться старинным городом. По данным светских экспертов, блогер сделал своей избраннице предложение и уже познакомил знаменитость с родственниками. Якобы в ближайшее время они собираются сыграть свадьбу.

Как отмечают пользователи Сети, Дава решил пойти по пути своей экс-возлюбленной Ольги Бузовой. Дело в том, что на этой неделе появилась информация о скорой свадьбе телеведущей, которая встречается с российским политиком. При этом сами артисты пока никак не прокомментировали слухи о своей личной жизни.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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