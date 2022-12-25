От будущей королевы не ждали: хобби Кейт Миддлтон знакомо каждой россиянке

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон — довольно разносторонняя личность. У будущей королевы много хобби, и поэтому скучать ей некогда.

Одно из любимых занятий Кейт — кулинария. Это звучит довольно странно, ведь в королевском дворце наверняка трудится целая бригада поваров. С такой помощью принцессе вовсе не обязательно стоять у плиты и кашеварить, но лично она считает иначе. Конечно, Кейт не посвящает готовке все свое время, а занимается этим ради удовольствия. В «репертуаре» герцогини множество коронных блюд — от оздоровительных напитков до сложных тортов.

Миддлтон не раз рассказывала, что обожает баловать детей своей фирменной выпечкой. Это роднит Кейт со многими россиянками, для которых приготовление вкусностей и десертов для родных и близких — любимое занятие. Кейт может засиживаться на кухне до полуночи и экспериментировать с кремом, глазурью и разными начинками. Также фирменными блюдами герцогини являются домашняя паста и жареный цыпленок. А на завтрак она регулярно готовит полезные смузи для всей семьи.