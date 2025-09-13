Меню
От «Бриллиантовой руки» до других шедевров: тест покажет, хорошо ли вы помните детали 5 культовых фильмов СССР

13 сентября 2025 15:42
Выросшие на советском кино наверняка наберут хотя бы 3/5.

Советское кино — это целая вселенная, полная гениальных комедий, пронзительных драм и уникальных образов, которые стали частью нашей общей культуры. Многие фразы и персонажи навсегда ушли в народ, давно оторвавшись от самого источника.

Проверим, насколько хорошо вы ориентируетесь в этом богатом наследии? Это отличный способ не только вспомнить хорошее кино, но и узнать что-то новое.

Этот тест — не экзамен, а скорее приятное путешествие в прошлое, которое покажет, какие киноленты оставили самый заметный след в вашей памяти. Готовы узнать, настоящий ли вы знаток или вам еще есть куда стремиться?

Давайте узнаем, сколько интересных фактов и деталей вы действительно помните. Желаем удачи!

Ранее мы писали: 55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969)
Ольга Назарова
