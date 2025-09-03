От богатырей до Милы Йовович: собрали 7 лучших фэнтези-фильмов 2025 года — и сразу три из них российские

Жанр фэнтези в 2025 году не может похвастаться большим урожаем. По-настоящему масштабных проектов почти не было, появилось лишь несколько фильмов, которые заслуживают внимания.

Российские студии неожиданно взяли инициативу на себя — сразу три картины вышли у нас. А в мире в это время экспериментировали, смешивая форматы как коктейли.

«Легенды наших предков» (Россия)

Фильм с рейтингом 7,3 на «Кинопоиске» рассказывает о журналисте из Екатеринбурга, который по заданию редакции оказывается в затерянном в тайге селении. Там он слышит древнее предание о владыке леса, а по возвращении домой начинает видеть и слышать этого духа.

Вместе с 12-летней дочерью герой отправляется обратно, чтобы спасти исчезающих фантастических существ.

«Волшебник Изумрудного города» (Россия)

Экранизация сказки Волкова с рейтингом 7,1. История знакома каждому: Элли и ее собака Тотошка попадают в волшебную страну, где вместе со Страшилой, Дровосеком и Львом идут по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город.

Они должны встретиться с Волшебником и исполнить свои заветные желания. Судя по клиффхэнгеру в конце, будет и вторая часть.

«Финист. Первый богатырь» (Россия)

Картина с рейтингом 7,5 переносит зрителей в Белогорье, где живет самый красивый, сильный и самоуверенный богатырь Финист Ясный Сокол.

Он привык восхищать людей и быть первым во всем. В поисках новых подвигов он отправляется в восточные земли. Там Финист понимает простую истину: даже самый сильный герой один в поле не воин.

«Смерть единорога» (США)

Фильм с Дженной Ортегой получил 6,1 балла, но для вечернего диванного отдыха вполне подойдет. Это смесь хоррора и фэнтези: подросток Ридли и ее отец сбивают на дороге настоящего единорога.

Его кровь оказывается целебной, а алчная семья решает использовать открытие ради богатства. Однако единороги оказываются не добрыми сказочными созданиями, а мстительными и жестокими тварями.

«В потерянных землях» (США)

Стоит смотреть хотя бы из-за Милы Йовович, которая не так часто появляется в кино, как хотелось бы. Действие разворачивается после гибели техногенной цивилизации, когда в мир снова вернулись магия и чудовища.

Ведьма Серая Элис по поручению королевы отправляется в Потерянные земли, чтобы отыскать источник силы, способный превращать людей в зверей. В дороге ее сопровождает проводник Бойс, но им постоянно угрожает армия крестоносцев и порождения тьмы.

Отзывы у фильма сдержанные, но поклонникам фэнтези, уставшим ждать громких премьер, может зайти эта история.

«Как приручить дракона» (США)

Самый рейтинговый проект в подборке — 8,1 на «Кинопоиске». История Иккинга и Беззубика перезапустилась: мир людей и драконов снова в любой момент может рухнуть.

Герою приходится искать способ сохранить дружбу с драконами и при этом защитить свой народ. Картина радует не только зрелищем, но и все такой же трогательной линией дружбы.

«Очи» (США)

Фильм с рейтингом 6,3 переносит зрителей на остров, где живет девочка Юрайя. В лесах водятся загадочные очи — кто-то считает их сказкой, кто-то опасными тварями.

Юрайя находит детеныша очи и решает вернуть его семье. Чтобы это сделать, ей придется доказать людям, что дружба с необычными существами лучше страха и ненависти.

Сильных премьер немного, но даже среди них можно найти проекты для уютного времяпровождения с семьей — от сказочных богатырей до хоррор-сказки с единорогом. И все же главное еще впереди: говорят, в конце года выйдет новая часть «Малефисенты». Все подробности держат в секрете.

Ранее мы писали: Для поднятия настроения: 5 лучших комедий 2025 года — рейтинг ниже 7 даже не рассматриваем