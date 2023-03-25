От блата отказалась: куда пропала юная любимица Александра Демьяненко (фото)

Съемки в фильме оказались для неё слишком сложной работой.

Актерская профессия ассоциируется у многих с большими гонорарами, красными дорожками и ошеломительной популярностью. Однако артистам, особенно в юном возрасте, приходится сталкиваться с трудностями на съёмочной площадке.

Маленькой Тане Градовой повезло уже в 4 года стать звездой комедии Леонида Гайдая. В «Операции “Ы”» именно за ней присматривал герой Александра Демьяненко. Игра милой девочки понравилась не только артисту, но и зрителям. Впрочем, на этом ее актерская карьера закончилась.

Она признавалась, что съёмки ей не понравились, поскольку на площадке всегда был ослепляющий свет, а известный режиссёр все время командовал. Поэтому Татьяна и не стела актрисой, хотя вполне могла воспользоваться своим знакомством с известными деятелями кинематографа.

Но полностью расстаться с творчеством у неё так и не получилось. И теперь Градова является главным редактором в студии, которая записывает аудиокниги.