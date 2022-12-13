От белокурого ангела не осталось и следа: гляньте, что стало с Маем Абрикосовым из «Дома-2»

Роман Тертишный был в середине нулевых настоящей звездой телепроекта «Дом-2». Кудрявый блондин, который взял романтичное имя Май Абрикосов, пришел на телестройку спустя пару месяцев после ее старта. Высокий и обаятельный молодой человек заинтересовал многих девушек, но он пытался построить отношения с Ольгой Солнце. Со временем Май перестал быть таким милым: поклонники считали, что он устал от проекта. Абрикосов превратился в раздраженного и вспыльчивого мужчину, не подчиняющегося требованиям ведущих, постоянно вступающего с ними в конфликты. Одна такая ссора спровоцировала скандал, после которого в 2007 году Май ушел из «Дома-2».

Сейчас 42-летний мужчина уже не напоминает того белокурого ангела. Тертишный избавился от нежного псевдонима и от гривы кудрей. Он перебрался в деревню, где живет довольно замкнуто. Роман зарабатывает на жизнь написанием сценариев. В Сети он подчеркнуто негативно отзывается о «Доме-2», о его бывших участниках и ведущих.