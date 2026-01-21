От барной стойки до красной дорожки «Оскара»: 5 звезд, оставивших бутылку в прошлом

Их знали в лицо сотни американских выпивох, но они вовремя завязали.

Путь к славе в Голливуде редко бывает не тернистым. Многие из тех, чьи лица сегодня узнают миллионы, начинали свой путь не в актёрских классах, а за барной стойкой — в шумных пабах и коктейль-холлах.

Шеф-бармен Олег Покровский из московского бара Bra Bar рассказал «Киноафише» о звёздах, которые смогли обменять блендер и шейкер на кинокамеры и премии, превратив навыки выживания в баре в инструмент для покорения киноолимпа.

Брюс Уиллис: мастер импровизации из кафе «Камикадзе»

Прежде чем стать тем самым Джоном Макклейном, который спасёт небоскрёб «Накатоми Плаза», Брюс Уиллис оттачивал умение болтать в культовом нью-йоркском кафе «Kamikaze».

Именно там он научился не только смешивать классические коктейли, но и удерживать внимание публики, шутить и реагировать на любую ситуацию. Эта барменская закалка, умение быть в центре внимания и сохранять хладнокровие под давлением, позже стали фирменными чертами его самых знаменитых героев.

Майкл Фассбендер: лондонский паб вместо первой актёрской школы

До ролей молодого Магнето и сурового ассасина будущая звезда Голливуда Майкл Фассбендер осваивал амплуа дружелюбного бармена в одном из лондонских пабов. Сам актёр признавался, что это была бесценная школа: каждый день — это новый спектакль, где нужно было общаться с десятками разных людей, оставаясь приветливым и собранным.

Интересно, что его отец долгое время был шеф-поваром, так что, не случись этого барного детектива, мир мог бы получить не выдающегося актёра, а, возможно, ещё одного виртуоза от мира кулинарии.

Сандра Буллок: от нью-йоркского бара до «Оскара»

Обладательница «Оскара» Сандра Буллок также прошла через суровую школу нью-йоркских баров, где подрабатывала официанткой и барменом. Она вспоминает этот период как время, которое научило её скорости, внимательности и главному — умению находить общий язык с кем угодно.

Именно эта природная, отточенная в работе обаятельность и способность быть «своей» позже стали визитной карточкой её героинь. Любопытно, что связь с миром гастрономии у Сандры осталась: она является владелицей заведения Walton's Fancy & Staple в Техасе, где под одной крышей живут кафе, пекарня и цветочный магазин.

Эллен Помпео: из-за стойки в операционную

Прежде чем надеть халат легендарной Мередит Грей в «Анатомии страсти», Эллен Помпео успела поработать в нью-йоркском баре. Её яркая внешность и энергия даже привлекли внимание модельных агентов, но актёрская мечта оказалась сильнее.

Опыт работы в хаотичной, напряжённой атмосфере бара, где нужно одновременно контролировать десяток процессов и коммуницировать с разными людьми, стал идеальной подготовкой для съёмок в одной из самых сложных и долгоиграющих медицинских драм в истории телевидения.

Мила Кунис: чтобы не терять связь с реальностью

Удивительный случай — Мила Кунис, уже будучи звездой ситкома «Шоу 70-х», сознательно продолжила работать барменшей в престижном баре Беверли-Хиллз. Для неё это был способ оставаться «на земле», иметь стабильный доход вне кинобизнеса и общаться с обычными людьми.

Её целеустремлённость и отсутствие звёздной болезни поражали: своему агенту, который искал её для разговора о новых проектах, она как-то заявила: «Если хочешь поговорить — приходи в бар, где я работаю».

