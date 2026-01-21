Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От барной стойки до красной дорожки «Оскара»: 5 звезд, оставивших бутылку в прошлом

От барной стойки до красной дорожки «Оскара»: 5 звезд, оставивших бутылку в прошлом

21 января 2026 07:58
От барной стойки до красной дорожки «Оскара»: 5 звезд, оставивших бутылку в прошлом

Их знали в лицо сотни американских выпивох, но они вовремя завязали.

Путь к славе в Голливуде редко бывает не тернистым. Многие из тех, чьи лица сегодня узнают миллионы, начинали свой путь не в актёрских классах, а за барной стойкой — в шумных пабах и коктейль-холлах.

Шеф-бармен Олег Покровский из московского бара Bra Bar рассказал «Киноафише» о звёздах, которые смогли обменять блендер и шейкер на кинокамеры и премии, превратив навыки выживания в баре в инструмент для покорения киноолимпа.

Брюс Уиллис: мастер импровизации из кафе «Камикадзе»

От барной стойки до красной дорожки «Оскара»: 5 звезд, оставивших бутылку в прошлом

Прежде чем стать тем самым Джоном Макклейном, который спасёт небоскрёб «Накатоми Плаза», Брюс Уиллис оттачивал умение болтать в культовом нью-йоркском кафе «Kamikaze».

Именно там он научился не только смешивать классические коктейли, но и удерживать внимание публики, шутить и реагировать на любую ситуацию. Эта барменская закалка, умение быть в центре внимания и сохранять хладнокровие под давлением, позже стали фирменными чертами его самых знаменитых героев.

Майкл Фассбендер: лондонский паб вместо первой актёрской школы

От барной стойки до красной дорожки «Оскара»: 5 звезд, оставивших бутылку в прошлом

До ролей молодого Магнето и сурового ассасина будущая звезда Голливуда Майкл Фассбендер осваивал амплуа дружелюбного бармена в одном из лондонских пабов. Сам актёр признавался, что это была бесценная школа: каждый день — это новый спектакль, где нужно было общаться с десятками разных людей, оставаясь приветливым и собранным.

Интересно, что его отец долгое время был шеф-поваром, так что, не случись этого барного детектива, мир мог бы получить не выдающегося актёра, а, возможно, ещё одного виртуоза от мира кулинарии.

Сандра Буллок: от нью-йоркского бара до «Оскара»

От барной стойки до красной дорожки «Оскара»: 5 звезд, оставивших бутылку в прошлом

Обладательница «Оскара» Сандра Буллок также прошла через суровую школу нью-йоркских баров, где подрабатывала официанткой и барменом. Она вспоминает этот период как время, которое научило её скорости, внимательности и главному — умению находить общий язык с кем угодно.

Именно эта природная, отточенная в работе обаятельность и способность быть «своей» позже стали визитной карточкой её героинь. Любопытно, что связь с миром гастрономии у Сандры осталась: она является владелицей заведения Walton's Fancy & Staple в Техасе, где под одной крышей живут кафе, пекарня и цветочный магазин.

Эллен Помпео: из-за стойки в операционную

От барной стойки до красной дорожки «Оскара»: 5 звезд, оставивших бутылку в прошлом

Прежде чем надеть халат легендарной Мередит Грей в «Анатомии страсти», Эллен Помпео успела поработать в нью-йоркском баре. Её яркая внешность и энергия даже привлекли внимание модельных агентов, но актёрская мечта оказалась сильнее.

Опыт работы в хаотичной, напряжённой атмосфере бара, где нужно одновременно контролировать десяток процессов и коммуницировать с разными людьми, стал идеальной подготовкой для съёмок в одной из самых сложных и долгоиграющих медицинских драм в истории телевидения.

Мила Кунис: чтобы не терять связь с реальностью

От барной стойки до красной дорожки «Оскара»: 5 звезд, оставивших бутылку в прошлом

Удивительный случай — Мила Кунис, уже будучи звездой ситкома «Шоу 70-х», сознательно продолжила работать барменшей в престижном баре Беверли-Хиллз. Для неё это был способ оставаться «на земле», иметь стабильный доход вне кинобизнеса и общаться с обычными людьми.

Её целеустремлённость и отсутствие звёздной болезни поражали: своему агенту, который искал её для разговора о новых проектах, она как-то заявила: «Если хочешь поговорить — приходи в бар, где я работаю».

Ранее мы также писали: «Москва слезам не верит» про 90-е: в забытой драме нулевых Хабенский сыграл свою самую мерзкую роль – зрители его возненавидели.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету «Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету Читать дальше 20 февраля 2026
Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Читать дальше 19 февраля 2026
Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO Читать дальше 19 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
«"Задавили" на последнем этапе»: пересъемки не спасут «Первый отдел 5» от главной проблемы «"Задавили" на последнем этапе»: пересъемки не спасут «Первый отдел 5» от главной проблемы Читать дальше 18 февраля 2026
Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Читать дальше 17 февраля 2026
Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами Читать дальше 17 февраля 2026
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Читать дальше 17 февраля 2026
Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Стейтем снова бьет морды: «Убежище» — это начало большой франшизы уровня «Перевозчика» или разовый поход в кино? Читать дальше 17 февраля 2026
«Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти «Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше