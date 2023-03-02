От бабушки взяла лишь имя: никогда не догадаетесь, что эта красотка — внучка Софи Лорен

Внешность итальянки Софи Лорен давно признают эталоном женской красоты, а ее грации позавидуют многие современные артистки. Впрочем, она прославилась и благодаря своей невероятной харизме, которая заметна даже в ее преклонном возрасте.

Стоит сказать, что свои лучшие черты она передала любимой внучке, которую даже назвали в честь знаменитой бабушки. И теперь юная Лючия София сама может стать популярной актрисой, а выразительные черты лица и темперамент лишь помогут ей в этом.

Но молодая красавица далека от мира кино и, похоже, не хочет сравнений со своей талантливой родственницей. Девушку больше привлекают танцы, с помощью которых она может прославиться. Уже в подростковом возрасте наследница Софи Лорен участвует во всевозможных фестивалях и конкурсах. А близкие люди пророчат ей большой успех, поскольку замечают в ней мудрость и рассудительность, что точно поможет на пути к заветной мечте.