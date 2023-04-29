От Авдеева из «Закрытой школы» девчонки сходили с ума: посмотрите на ком он женился

После появления на экранах «Закрытой школы» прошло более 10 лет, но до сих пор герои этого фильма сводят с ума зрителей. Особое внимание фанатки уделяли Андрею Авдееву, которого сыграл актер Алексей Коряков.

Невероятно харизматичный мужчина покорил сердца женщин и юных девушек.

Каждая из них мечтала бы стать его избранницей, но выбор актера удивил всех поклонниц. Публика была уверена, что такой обаятельный парень найдет себе девушку под стать — актрису или певицу. Отметим, за период своей актерской карьеры Алексей Коряков играл с очень красивыми девушками: Агатой Муцениеце, Ириной Чериченко, Александрой Каштановой и другими красавицами российского кино. Именно их прочили ему в возлюбленные.

Но выбор Алексея всех поразил. Избранницей оказалась Наталья, обычная девушка с которой актер встречался много лет. Пара узаконила отношения в 2012 году, у них двое прекрасных детей — Роман и Виктория. Актер не ввязывается в скандалы, активно ведет странички в соцсетях и демонстрирует счастливую семейную жизнь.