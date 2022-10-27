От Анзора из фильма «Дамы приглашают кавалеров» отвернулась вся страна: причина ужаснет

Гия Перадзе стал известен по ролям в фильмах «Дамы приглашают кавалеров», «Предчувствие любви» и другим известным картинам. Поклонники высоко ценили его талант, но в один день публика разлюбила актера. Как оказалось, причина кроется в страшном преступлении, которое совершил артист.

Как не раз отмечали его близкие, Перадзе был очень эмоциональным и раскрепощенным человеком и не скрывал эмоции. Однажды рано утром он поругался со своей молодой супругой. Во время ссоры, поддавшись эмоциям, он выхватил пистолет и выстрелил в свою избранницу, а потом в страхе убежал из квартиры.

Возлюбленная артиста скончалась в карете скорой помощи. Знаменитость посадили на семь лет, а поклонники возненавидели его из-за убийства.

«Его обожал весь Тбилиси, но в один день мы поняли, что он ничтожество», — вспоминал режиссер Эльдар Шенгелая.

Перадзе не смог справиться с таким жизненным поворотом. Вернувшись домой, он начал пить и в итоге умер от алкоголизма зимой 1995 года в возрасте 47 лет.