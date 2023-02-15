От американского фильма ужасов кровь стынет в жилах: россияне над ним смеются

Мировой кинематограф подарил зрителям огромное количество фильмов ужасов. Правда, далеко не всегда хорроры производят на публику должное впечатление. Если у одних от происходящего на экране кровь стынет в жилах, то другие едва сдерживают смех.

К таким картинам с «подвохом» относится и «Синистер» режиссера Скотта Дерриксона. Британские ученые провели исследование, в результате которого пришли к выводу о том, что именно этот американский проект достоин звания самого страшного фильма ужасов в истории. Вот только россияне с этим не согласны.

На многих зрителей из России история о переезде семьи в дом, прежние жильцы которого были убиты, не наводит ужас. Напротив, зрители попросту смеются над сюжетом и слабо проделанной работой съемочной команды. «С каких пор скримеры + предсказуемый штампованый сюжет = реально страшное кино?», «Все подано так плоско и невнятно, что даже смотреть обидно», — пишут в Сети.