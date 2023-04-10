От актерской династии ждали большего: за что зрители растоптали дочь Полищук

Недавно на малые экраны вышел биографический сериал о жизни великой Фаины Раневской. Главную роль исполнила Мариэтта Цигаль-Полищук — дочь легендарной актрисы Любови Полищук.

Многие зрители ждали сериал с нетерпением, ведь личность Раневской до сих пор будоражит и завораживает. Публика хотела увидеть захватывающую историю о яркой и харизматичной артистке, однако готовый результат разочаровал почти всех.

Пользователи Сети буквально разнесли сериал и игру Мариэтты в пух и прах. Многие не ожидали, что дочь талантливой Полищук будет настолько неубедительна. Вот какие комментарии оставили зрители: «Не увидела ни Раневской, ни ее духа, ни ее таланта в данном фильме-пародии», «Мариэтта — это не Раневская. Она не дотягивает, и на роль ее эту взяли исключительно из-за матери!», «Фильм не о Раневской, а экранизация анекдотов и домыслов».

История начинается с того, что Раневская сбегает из Таганрога в Москву. Здесь будущей звезде приходится несладко. Театры не хотят ее принимать из-за неуклюжести и заикания. Но вопреки всем Фаина Георгиевна берет от жизни свое.