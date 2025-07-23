От «Афони» до «Кавказской пленницы»: вспомните по 5 кадрам, что говорят герои советского кино (тест)

Продолжить цитату могут многие, а вот целиком воспроизведут лишь внимательные.

Советское кино подарило нам множество запоминающихся цитат. И если продолжить их могут большинство зрителей, то вот вспомнить по кадру, что вообще говорят герои в этот момент — задача для продвинутых.

В этом тесте мы собрали 5 кадров из популярных кинохитов СССР. Ваша задача — вспомнить, какая реплика звучала тогда на экране.

Готовы проверить, насколько хорошо вы помните диалоги из любимых картин? Возможно, некоторые фразы всплывут в памяти сразу же, а другие заставят на секунду задуматься.

В любом случае, результат покажет, кто вы — начинающий зритель или настоящий знаток. Желаем удачи!

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