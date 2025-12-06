От Афони до Ивана Васильевича: тест покажет, кто из киногероев СССР – ваша идеальная пара

Нужно всего лишь ответить на 6 простых вопросов о себе.

Среди героев советского кино так много достойных джентльменов, с которыми было бы интересно пройтись по жизни: будь то гениальный и скромный Шурик, романтичный и неунывающий Анатолий Новосельцев, мастер на все руки с золотым сердцем Афоня или грозный, но справедливый царь Иван Васильевич.

Но как же определить, чьи взгляды на жизнь и характер идеально совпадут с вашими? Всё просто: ваш киношный суженый определится на основе ваших ответов в этом тесте.

Всего шесть вопросов помогут нам понять, что вы цените в людях больше всего: интеллект и преданность, романтику и целеустремленность, практичность и душевную широту или же решительность и чувство долга. Отвечая честно, вы позволите магии кино и психологии указать на самого подходящего кандидата.

Итак, приготовьтесь прислушаться к себе. Ваши предпочтения и житейские взгляды в считанные минуты откроют имя того самого героя, который, будь он реальным человеком, наверняка стал бы вашим идеальным кавалером. Давайте начнём – возможно, результат вас удивит!

