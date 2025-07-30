От «Афони» до «Джентльменов удачи»: тест покажет, в каком фильме Данелии вы могли бы жить

Фильмы Георгия Данелии — это особый мир, где абсурд становится поэзией, а обычные люди превращаются в героев самых невероятных историй. Его кино — смешное, трогательное и чуть-чуть грустное, как сама жизнь.

Здесь сантехник Афоня пьёт с друзьями и философствует о судьбе, грузинский лётчик Валико мечтает о небе, а землянин случайно попадает в галактику, где всё шиворот-навыворот. А ещё есть «Джентльмены удачи» — история о том, как человек мирной профессии, попадая в криминальную среду, может себя проявить.

Данелия умел показывать людей такими, какие они есть: немного смешными, иногда неудачливыми, но всегда — живыми и настоящими. Так давайте же проверим, в каком фильме режиссера вам было бы уютнее всего!

Ответьте на пять вопросов — и узнаете, где вам стоило бы поселиться: в коммуналке с Афоней, в кабине самолёта с Мимино, на пепелаце с героями «Кин-дза-дзы!» или в компании «джентльменов» с сомнительным прошлым. Поехали!

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